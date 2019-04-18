Каннский кинофестиваль объявил номинантов 2019 года

В рамках конкурсной программы Каннского фестиваля зрители увидят 19 фильмов. Лента «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова будет показана в Каннах в рамках программы «Особый взгляд»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. Полный список опубликован на сайте мероприятия.

В этом году на главный приз фестиваля претендуют новые фильмы Педро Альмодовара («Боль и слава»), Ксавье Долана («Маттиас и Максим»), братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов («Молодой Ахмет»), Терренса Малика («Скрытая жизнь»), а также новые работы Кена Лоуча, Конрелиу Порумбою, Марко Беллоккьо, Элии Сулеймана, Айры Сакса и других режиссеров.

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» будет показан в категории «Особый взгляд» (Un Certain Regard).

Откроет фестиваль показ нового фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

Вне конкурсной программы покажут ленту французского режиссера Клода Лелуша «Лучший год жизни», фильм «Рокетмен» Декстера Флетчера о музыканте Элтоне Джоне и два эпизода нового сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виндинга Рефна.