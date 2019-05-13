Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска

Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска

Следственные действия проводятся в кабинете Владимира Федорова, первого заместителя мэра Якутска. Сам он связал обыски с работой мебельного салона «Виктория», принадлежащего его супруге

Фото: Илья Горбунов / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.

По словам собеседника News.Ykt.Ru, несколько силовиков в штатском зашли в кабинет первого заместителя мэра Владимира Федорова и «никого не впускают». Сам Федоров заявил изданию, что находится на больничном, так как «простудил спину».

«Сегодня не вышел на работу и вот такие новости. Сейчас поеду туда. Мне кажется, это связано с деятельностью мебельного салона «Виктория», — сказал первый заммэра.

Данный салон принадлежит супруге Федорова, писало издание SakhaNews. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщалось на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, руководство салона «Виктория» в 2011–2013 годах не выплатило налоги на сумму 35 млн руб.