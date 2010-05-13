Д.Форлан сделал дубль в матче с "Фулхэмом" в финале Лиги Европы

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Диего Форлан сделал дубль в матче финала Лиги Европы, проходившем в Гамбурге. За второй по значимости клубный трофей Старого Света испанской команде пришлось сразиться с "середняком" английской Премьер-лиги "Фулхэмом".

Британцы приятно удивили футбольную Европу, обыграв на пути к финалу донецкий "Шахтер" и "Ювентус" из Турина. Мадридцы же должны были убедить себя в собственной состоятельности, поскольку "Атлетико" вылетел из Лиги чемпионов.

Д.Форлан открыл счет на 32-й минуте матча в результате комбинации, разыгранной Симау и восходящей звездой аргентинского футбола Серхио Агуэро. Гол получился спорным, поскольку Д.Форлан наносил удар, находясь на грани офсайда. Однако "Фулхэм" отыгрался всего через 5 минут: в составе "дачников" отличился Саймон Дэвис.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, и исход поединка был решен в дополнительное время. С.Агуэро вновь вывел на ударную позицию Д.Форлана, и уругваец не промахнулся. "Атлетико", одержавший победу над "Фулхэмом" со счетом 2:1, стал первым в истории победителем Лиги Европы.