Улицы Нальчика затопило после сильного ливня с градом. Видео

Улицы Нальчика затопило из-за ливня с градом. В городской администрации сообщили, что уровень реки Нальчик находится в пределах нормы. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет

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В Нальчике прошел ливень с градом, часть улиц города затопило.

Оперативные службы несут дежурство в усиленном режиме, сообщил глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков. «Проводится оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры: систем водо-, газо- и электроснабжения, а также дорог», — написал он в телеграм-канале.

Как уточнили в городской администрации, сейчас уровень реки Нальчик находится в пределах нормы. Жителей города призвали проявлять осторожность.

По данным регионального МЧС, оказались подтоплены «низменные участки местности». В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет, социально значимые объекты продолжают работать, подача электроэнергии, водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме.

«Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России проводится адресная работа по откачке воды и ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждало о ливнях с грозой и усилении ветра до 25 м/с 13 и 14 апреля. Также в ведомстве предупредили о возможном подтоплении «пониженных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов, нарушении работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыве берегов рек, прорыве дамб, подмыве опор мостов и ЛЭП, нарушении работы дорожных и коммунальных служб, повреждении кровли и остекления зданий, гибели сельхозкультур и порывах линий связи и электропередач» из-за непогоды.