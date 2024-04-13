 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Улицы Нальчика затопило после сильного ливня с градом. Видео

Улицы Нальчика затопило после ливня с градом
Улицы Нальчика затопило из-за ливня с градом. В городской администрации сообщили, что уровень реки Нальчик находится в пределах нормы. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет

Улицы Нальчика затопило после сильного ливня с градом. Видео
Video

В Нальчике прошел ливень с градом, часть улиц города затопило.

Оперативные службы несут дежурство в усиленном режиме, сообщил глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков. «Проводится оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры: систем водо-, газо- и электроснабжения, а также дорог», — написал он в телеграм-канале.

Как уточнили в городской администрации, сейчас уровень реки Нальчик находится в пределах нормы. Жителей города призвали проявлять осторожность.

По данным регионального МЧС, оказались подтоплены «низменные участки местности». В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет, социально значимые объекты продолжают работать, подача электроэнергии, водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме.

В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк»
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России проводится адресная работа по откачке воды и ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждало о ливнях с грозой и усилении ветра до 25 м/с 13 и 14 апреля. Также в ведомстве предупредили о возможном подтоплении «пониженных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов, нарушении работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыве берегов рек, прорыве дамб, подмыве опор мостов и ЛЭП, нарушении работы дорожных и коммунальных служб, повреждении кровли и остекления зданий, гибели сельхозкультур и порывах линий связи и электропередач» из-за непогоды.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Кабардино-Балкария Нальчик ливень потоп
Материалы по теме
В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк»
Общество
В Подмосковье из-за разлива реки затопило приют для львов и тигров
Общество
Власти Кургана начали превентивную эвакуацию из-за потопа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
«Зенит» победил «Краснодар» в «чемпионском» матче РПЛ Спорт, 19:00
Губернатор заявил о начале максимального пика паводка в Оренбурге Общество, 18:58
Улицы Нальчика затопило после сильного ливня с градом. Видео Общество, 18:52
Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО Политика, 18:23
«Балтика» нанесла «Ахмату» крупнейшее поражение в истории Спорт, 18:22
МИД Киргизии поспорил с МВД России о визите полиции к жене дипломата Политика, 18:16
В результате падения кабинки фуникулера в турецкой Анталье погиб человек Общество, 18:11
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Минобороны сообщило о сдаче в плен бойцов ВСУ около Водяного в ДНР Политика, 17:53
Германия поставит Украине еще один Patriot Политика, 17:36
Богомаз сообщил о пострадавшей при обстреле поселка в Брянской области Политика, 17:35
«Балтика» забила «Ахмату» пять голов в первом тайме матча РПЛ Спорт, 17:30
При ударе по машиностроительному заводу в Луганске пострадали 9 человек Политика, 17:23
«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области Общество, 17:19
Мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание владимирского правительства Общество, 17:12