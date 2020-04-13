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Оперштаб сообщил о подготовке атаки на сайт по выдаче пропусков в Москве

Оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил об обнаружении злоумышленников, которые предлагают организовать кибератаку на страницу сайта мэрии Москвы по выдаче спецпропусков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В правоохранительные органы направлена информация о группе злоумышленников, которые предлагали организовать кибератаку на сайт выдачи спецпропусков для передвижения по Москве nedoma.mos.ru. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Злоумышленники на портале JoyReactor предлагают «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков. Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов. Информация об этом направлена в правоохранительные органы», — говорится в сообщении штаба, поступившем в РБК.

JoyReactor позиционирует себя как сайт «смешных картинок и приколов». На нем уже появился шуточный комментарий к сообщению оперативного штаба. Исходный пост, который озаглавлен «Предлагаю положить сайт для выдачи цифрового пропуска» был опубликован утром 13 апреля. На момент подготовки этого материала он все еще был доступен.

В нем описывается алгоритм генерации запросов на сайт nedoma.mos.ru и указывается, что у портала «дохлый сервер».

Материал дополняется...

Автор: Владислав Гордеев
Теги: злоумышленник, кибератака, штаб
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