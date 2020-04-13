Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

После того, как в 30 городах страны ввели 48-часовой комендантский час, в магазинах образовались огромные очереди, за что министр подвергся критике. Тем не менее президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался принимать его отставку

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в своем Twitter.

Комендантский час был объявлен с 11 апреля в 30 городах и на территории всей провинции Зонгулдак в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. До 00:00 жителям запретили покидать свои дома. Ограничение распространилось в том числе на включая Анкару, Стамбул и Анталью.

Как отмечает BBC, жители узнали о комендантском часе за несколько часов до того, как мера вступила в силу. В связи с этим в продуктовых магазинах образовались большие очереди, так как граждане не были к нему готовы. Сойлу также подвергся критике из-за того, что это повысило риски распространения инфекции.

«Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями», — написал Сойлу. Он также.извинился перед турецким народом и президентом страны Реджепом Тайтипом Эрдоганом.

Эрдоган отставку Сойлу не принял, сообщает телеканал NTV. В заявлении турецкого лидера говорится, что глава МВД, который был назначен на эту должность вскоре после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, успешно исполнял свои обязанности и сыграл важную роль в борьбе с терроризмом.