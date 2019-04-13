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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации
Из-за хищений в Российском антидопинговом агентстве возбуждено уголовное дело. Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что нарушения выявили в ходе внутреннего расследования
Юрий Ганус (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) при его прошлом руководстве, сообщил телеканалу «360» глава РУСАДА Юрий Ганус.

«Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов, и мы передали документы наблюдательному совету и передали прокуратуре и МВД. На основании этого было возбуждено уголовное дело», — сказал Ганус.

Он не стал называть сумму ущерба, объяснив это тем, что не может обсуждать материалы дела, поскольку следствие по уголовному делу еще не окончено.

В беседе с ТАСС Ганус рассказал, что для расследования РУСАДА привлекло некую независимую организацию. Он добавил, что антидопинговому агентству необходимо «обеспечить чистоту нашего тыла», а именно деятельности, которая велась при прошлом руководстве. «Мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации», — добавил Ганус.

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Ранее 13 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что хищения выявили после смены руководства РУСАДА в 2017 году. По его данным, антидопинговое агентство закупало оборудование по ценам на 40–50% выше рыночных. В свою очередь, собеседник телеканала «360» заявил, что нарушения имели место при подготовке к Олимпиаде в Сочи.

Автор: Константин Нагаев
Теги: РУСАДА
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