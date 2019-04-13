В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

Из-за хищений в Российском антидопинговом агентстве возбуждено уголовное дело. Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что нарушения выявили в ходе внутреннего расследования

Юрий Ганус (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) при его прошлом руководстве, сообщил телеканалу «360» глава РУСАДА Юрий Ганус.

«Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов, и мы передали документы наблюдательному совету и передали прокуратуре и МВД. На основании этого было возбуждено уголовное дело», — сказал Ганус.

Он не стал называть сумму ущерба, объяснив это тем, что не может обсуждать материалы дела, поскольку следствие по уголовному делу еще не окончено.

В беседе с ТАСС Ганус рассказал, что для расследования РУСАДА привлекло некую независимую организацию. Он добавил, что антидопинговому агентству необходимо «обеспечить чистоту нашего тыла», а именно деятельности, которая велась при прошлом руководстве. «Мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации», — добавил Ганус.