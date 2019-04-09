Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,77 -0,11 EUR Бирж. 72,97 -0,10 Brent 71,06 +0,25% USD Нал. 65,33 64,47 EUR Нал. 73,57 72,62 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1265 +0,0004 BTC/USD Бирж. 5 262,80 -57,70 IMOEX 2 562,14 +0,08% RTSI 1 246,04 +0,47% DJIA 26 341,02 -0,32% Nasdaq 7 953,88 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,6%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,6%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 08 апр, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 08 апр, 14:01
В аэропорту Саратова при взлете задымилась кабина самолета Общество, 10:15 В Казахстане назначили досрочные президентские выборы Политика, 10:10 Роскачество дало рекомендации по выбору кроссовок Общество, 10:10 Рекламная выручка телеканалов ушла в минус Технологии и медиа, 10:00 Рекламные доходы телеканалов перестали расти Pro, 10:00 Арбитр ответил на обвинения Слуцкого в неприязни к «толстым или лысым» Спорт, 09:59 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 09:59 Террористы-смертники атаковали позиции сирийской армии в Хаме Политика, 09:58 Чайка заявил о росте числа выявленных коррупционеров в ФСБ в два раза Общество, 09:55 Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Общество, 09:22 На Дальнем Востоке нашли пять торгующих икрой предприятий-фантомов Общество, 09:21 Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году Общество, 09:15 Аудиторы предложили изменить наказание за невнимание к объектам культуры Общество, 09:02 Взгляд в облака через стеклянный потолок: где компании искать новые ниши Pro, 08:59
Общество ,  
0 
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает «РИА Новости».

«Увеличилось число выявленных [коррупционных] деяний, причинивших существенный материальный ущерб. Причем его размер вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом (с 39,6 до 65,7 млрд руб.)», — говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось агентство.

Общество
Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений

При этом Чайка отметил, что в 2018 году за счет добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста удалось компенсировать 71% ущерба и взыскать ​46,5 млрд руб. При этом в 2017 году речь шла о 67% и 26,5 млрд руб.

В марте официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в январе—феврале 2019 года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. «Получение взятки — почти на 30% увеличение, дача взятки — 37,3%, сократилось на 11,4% количество преступлений, которые квалифицируются как мелкое взяточничество», — отмечал он.
 

Теги: Коррупция, ущерб, Генпрокурор
Материалы по теме
Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений
Общество
Минюст назвал достойные прощения случаи коррупции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter