Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает «РИА Новости».

«Увеличилось число выявленных [коррупционных] деяний, причинивших существенный материальный ущерб. Причем его размер вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом (с 39,6 до 65,7 млрд руб.)», — говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось агентство.

При этом Чайка отметил, что в 2018 году за счет добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста удалось компенсировать 71% ущерба и взыскать ​46,5 млрд руб. При этом в 2017 году речь шла о 67% и 26,5 млрд руб.

В марте официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в январе—феврале 2019 года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. «Получение взятки — почти на 30% увеличение, дача взятки — 37,3%, сократилось на 11,4% количество преступлений, которые квалифицируются как мелкое взяточничество», — отмечал он.

