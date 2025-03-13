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Общество ,  
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Собянин показал победивший проект нового цирка в Москве. Видео

Собянин показал победивший проект нового цирка в Москве

Собянин показал победивший проект нового цирка в Москве. Видео
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Мэр Сергей Собянин объявил итоги конкурса на лучшую визуальную концепцию для нового здания Большого Московского цирка. Из шести вариантов больше всего (29% взрослых и 42% детей) голосов получило предложение архитектурного бюро «АПЕКС». Ее возьмут в качестве основы для разработки градостроительной и проектной документации.

«Впереди — большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое», — добавил Собянин.

Объект планировалось построить на проспекте Вернадского, где сейчас расположено основное здание Московского цирка. Однако в начале марта Собянин сообщил, что с учетом мнения местных жителей его возведут в другом месте — в Мневниковской пойме.

Собянин объявил о переносе места строительства нового московского цирка
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Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского

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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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