Собянин показал победивший проект нового цирка в Москве. Видео
Мэр Сергей Собянин объявил итоги конкурса на лучшую визуальную концепцию для нового здания Большого Московского цирка. Из шести вариантов больше всего (29% взрослых и 42% детей) голосов получило предложение архитектурного бюро «АПЕКС». Ее возьмут в качестве основы для разработки градостроительной и проектной документации.
«Впереди — большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое», — добавил Собянин.
Объект планировалось построить на проспекте Вернадского, где сейчас расположено основное здание Московского цирка. Однако в начале марта Собянин сообщил, что с учетом мнения местных жителей его возведут в другом месте — в Мневниковской пойме.
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