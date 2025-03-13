Пожар на территории ТЭЦ на северо-западе Москвы. Видео
На северо-западе Москвы произошел пожар на территории ТЭЦ-16, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.
В ведомстве уточнили, что загорелась кровля административного здания, которое сейчас выведено из эксплуатации для ремонта. «Происшествие на работу ТЭЦ не влияет», — добавили там. На месте работают пожарные.
По данным телеграм-канала «112», горит утеплитель на крыше постройки, площадь пожара составила 100 кв. м.
ТЭЦ-16 расположена в Хорошево-Мневникахи обеспечивает теплом и электроснабжением более 1,5 млн человек. Ее ввели в эксплуатацию в 1955 году и с тех пор неоднократно модернизировали.
Читайте РБК в Telegram.
Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня
Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву
Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов