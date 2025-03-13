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Пожар на территории ТЭЦ на северо-западе Москвы. Видео

На территории ТЭЦ на северо-западе Москвы произошел пожар
Горит кровля находящегося на ремонте здания. В МЧС сообщили, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ

Пожар на территории ТЭЦ на северо-западе Москвы. Видео
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На северо-западе Москвы произошел пожар на территории ТЭЦ-16, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.

В ведомстве уточнили, что загорелась кровля административного здания, которое сейчас выведено из эксплуатации для ремонта. «Происшествие на работу ТЭЦ не влияет», — добавили там. На месте работают пожарные.

По данным телеграм-канала «112», горит утеплитель на крыше постройки, площадь пожара составила 100 кв. м.

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Фото:«Комсомольская Правда» / Global Look Press

ТЭЦ-16 расположена в Хорошево-Мневникахи обеспечивает теплом и электроснабжением более 1,5 млн человек. Ее ввели в эксплуатацию в 1955 году и с тех пор неоднократно модернизировали.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова
ТЭЦ пожар Москва МЧС
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