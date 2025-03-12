В «Детском мире» на Лубянке произошло возгорание
В здании Центрального детского магазина в Москве, на Лубянке, произошел пожар. Как сообщили РБК в МЧС, загорелась одна из витрин, возгорание уже потушили.
Mash пишет, что возгорание началось в пекарне Cinnabon. Из здания эвакуируют посетителей. По данным телеграм-канала Baza, в магазине горела витрина с игрушками.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений в семиэтажном административном здании происходит загорание витрины на первом этаже. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 100 человек», — сообщили РБК в МЧС. Возгорание было ликвидировано на площади 2 кв. м. Пострадавших нет.
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