Актриса разделась на премии «Сезар» в знак протеста

Корина Масьеро таким образом поддержала активистов, которые выступают за открытие театров и залов, закрытых из-за пандемии коронавируса. Актриса написала на груди: «Нет культуры — нет будущего»

Видео: Twitter: canalplus

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Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время церемонии вручения премии «Сезар» в знак протеста против закрытия учреждений культуры из-за распространения коронавируса, передает RTL.

Масьеро должна была вручать премию за лучший костюм. На сцене она появилась в костюме осла, облитая красной краской. Актриса высказалась в поддержку активистов, которые протестуют во французских театрах, закрытых из-за пандемии коронавируса.

Во время речи Масьеро сняла ослиную шкуру, под которой оказалось платье, также залитое красной краской. Через несколько секунд актриса сняла и его, оставшись полностью обнаженной. На ее груди была надпись «Нет культуры — нет будущего», на спине — «Верни нам искусство, Жан», которая, вероятно, является обращением к премьер-министру Франции Жану Кастексу.