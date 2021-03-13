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Актриса разделась на премии «Сезар» в знак протеста

Корина Масьеро таким образом поддержала активистов, которые выступают за открытие театров и залов, закрытых из-за пандемии коронавируса. Актриса написала на груди: «Нет культуры — нет будущего»

Видео: Twitter: canalplus
Видео: Twitter: canalplus
Video

Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время церемонии вручения премии «Сезар» в знак протеста против закрытия учреждений культуры из-за распространения коронавируса, передает RTL.

Масьеро должна была вручать премию за лучший костюм. На сцене она появилась в костюме осла, облитая красной краской. Актриса высказалась в поддержку активистов, которые протестуют во французских театрах, закрытых из-за пандемии коронавируса.

Во время речи Масьеро сняла ослиную шкуру, под которой оказалось платье, также залитое красной краской. Через несколько секунд актриса сняла и его, оставшись полностью обнаженной. На ее груди была надпись «Нет культуры — нет будущего», на спине — «Верни нам искусство, Жан», которая, вероятно, является обращением к премьер-министру Франции Жану Кастексу.

Названы лауреаты кинопремии «Сезар»
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Вторая волна ограничения из-за COVID-19 во Франции началась 30 октября. В рамках новых ограничений из-за роста заболеваемости были закрыты учреждения культуры, в том числе театры и концертные залы.

В начале марта работники сферы культуры начали выражать недовольство закрытием учреждением и требовать возобновления их работы. Движение началось в театре «Одеон» в Париже более недели назад, где активисты, в том числе актеры, музыканты и технические специалисты, заняли здание в знак протеста.

К движению за открытие театров и залов присоединились и другие учреждения Франции. По данным France Bleu, в протесте принимают участие более 20 учреждений, в том числе в Нанте, Безансоне, Тулузе.

Церемония вручения наград премии «Сезар» прошла в Париже в 46-й раз. Лучшим фильмом была признана картина «Счастливо оставаться» режиссера Альбера Дюпонтеля. Она также победила в номинациях на лучшие декорации, лучший сценарий и лучшую операторскую работу.

Фильм «Девочки» Себастьена Лифшица получил награды в трех номинациях: лучший документальный фильм, лучший звук и лучший монтаж.

Лучшей актрисой стала Лор Калями за роль в картине «Антуанетта в Севенье», лучшим актером — Сами Буаджила за фильм «Сын».

Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press Фото:Global Look Press
Ален Сушон (Фото: Global Look Press)

Автор
Мария Лисицына
"Сезар" акция протеста коронавирус COVID-19 Париж Франция
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