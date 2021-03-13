Начальника отдела полиции Красноярска задержали по подозрению в коррупции

В Красноярске правоохранители задержали начальника отдела полиции № 1 в Центральном районе города, сообщили в региональном СК, передает ТАСС.

Ранее местный Telegram-канал «Борус» сообщил со ссылкой на источник в полиции, что начальник отделения был задержан в момент получения взятки в размере около 500 тыс. руб. Собеседник канала утверждал, что деньги были переданы за то, чтобы он изменил подозреваемому статью на менее тяжкую.

О том, что начальника отделения задержали за получении взятки, также сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным последнего агентства, задержание прошло в момент передачи денег.

Согласно информации на сайте красноярского управления МВД, должность начальника отдела полиции № 1 занимает Юрий Островский.