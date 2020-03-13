Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Меннинг

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В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу Wikileaks секретных данных. Об этом сообщает Huffington Post. В рамках дела о Wikileaks в 2013 году ей назначили 35 лет лишения свободы, однако в 2017 году бывший президент США Барак Обама помиловал Мэннинг. В мае 2019 года ее снова отправили в тюрьму за отказ давать показания об утечках информации.

Как указано в распоряжении окружного суда в Вирджинии, на которое ссылается The Guardian, в появлении Мэннинг перед присяжными больше нет необходимости, поэтому ее разрешили освободить из-под стражи немедленно. Слушания с участием бывшей военнослужащей, назначенные на 13 марта, отменили.

Накануне, 11 марта, адвокаты Мэннинг заявили, что ее госпитализировали после попытки суицида, писала The New York Times.

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