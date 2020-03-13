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Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Меннинг

Фото: Andrew Fischer / Reuters

В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу Wikileaks секретных данных. Об этом сообщает Huffington Post. В рамках дела о Wikileaks в 2013 году ей назначили 35 лет лишения свободы, однако в 2017 году бывший президент США Барак Обама помиловал Мэннинг. В мае 2019 года ее снова отправили в тюрьму за отказ давать показания об утечках информации.

Как указано в распоряжении окружного суда в Вирджинии, на которое ссылается The Guardian, в появлении Мэннинг перед присяжными больше нет необходимости, поэтому ее разрешили освободить из-под стражи немедленно. Слушания с участием бывшей военнослужащей, назначенные на 13 марта, отменили.

Накануне, 11 марта, адвокаты Мэннинг заявили, что ее госпитализировали после попытки суицида, писала The New York Times.

Умер выдавший властям США информатора WikiLeaks Челси Мэннинг хакер
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