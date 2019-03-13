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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Минфин сообщил о «зависании» законопроекта о пенсионном капитале
По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, с внесением законопроекта в парламент не спешат, чтобы потом «не вносить тысячу изменений». Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что вопрос подвис
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вынесение на рассмотрение парламента проекта закона о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — откладывается из-за продолжающейся доработки документа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

​«Мы зависли. Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено. Но, может, это и к лучшему. Мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений», — сказал замглавы Минфина (цитата по ТАСС).

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе одного из форумов Недели российского бизнеса, что этот законопроект пока не обсуждался ни в правительстве, ни в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

​«Пока правительство как коллегиальный орган эту тему не обсуждало, не высказывалось по ней в форме законопроекта. Как только этот законопроект появится, если он появится, мы, безусловно, будем обсуждать его на РТК в первую очередь и, если потребуется, совещаться, как уже стало у нас традицией, с социальными партнерами по каким-то острым вопросам», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

​В конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроект об ИПК готов, но его публичное обсуждение откладывается.

«Я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась. Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально сформулированы», — сказал тогда Силуанов.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. В августе 2018 года Минфин сообщал о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следовало, что срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года. Новая пенсионная модель призвана заменить замороженную накопительную пенсию.

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В январе 2019 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала систему ИПК устойчивой и надежной для граждан бизнес-моделью. По словам главы ЦБ, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений с зарплаты на будущую пенсию, а также средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника. Средства ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений, а управлять ею, по словам Набиуллиной, можно будет дистанционно — через онлайн-сервисы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ИПК, Минфин, пенсионная реформа
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