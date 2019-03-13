Минфин сообщил о «зависании» законопроекта о пенсионном капитале

По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, с внесением законопроекта в парламент не спешат, чтобы потом «не вносить тысячу изменений». Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что вопрос подвис

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Вынесение на рассмотрение парламента проекта закона о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — откладывается из-за продолжающейся доработки документа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

​«Мы зависли. Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено. Но, может, это и к лучшему. Мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений», — сказал замглавы Минфина (цитата по ТАСС).

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе одного из форумов Недели российского бизнеса, что этот законопроект пока не обсуждался ни в правительстве, ни в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

​«Пока правительство как коллегиальный орган эту тему не обсуждало, не высказывалось по ней в форме законопроекта. Как только этот законопроект появится, если он появится, мы, безусловно, будем обсуждать его на РТК в первую очередь и, если потребуется, совещаться, как уже стало у нас традицией, с социальными партнерами по каким-то острым вопросам», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

​В конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроект об ИПК готов, но его публичное обсуждение откладывается.