Пентагон: Солдату, расстрелявшему жителей Кандагара, грозит казнь

Министр обороны США Леон Панетта не исключил, что американский военнослужащий, который 11 марта расстрелял 16 жителей Кандагара, может быть приговорен к смертной казни. Об этом военный чиновник рассказал в интервью Associated Press, находясь на борту самолета, по пути в Киргизию.

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Глава Пентагона подчеркнул, что точку в этом деле должен поставить военный трибунал, который рассмотрит все обстоятельства произошедшей трагедии в афганском городе. При этом Л.Панетта отметил, что инцидент вряд ли значительно скажется на положении миссии Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Министр обороны США отметил, что Вашингтон практически ежедневно сталкиваются с различными негативными фактами, которые угрожают подорвать авторитет страны и повлиять на ход кампании. Ранее в Министерстве обороны США заявляли, что указанный инцидент не должен повлиять на сроки вывода американских войск из Афганистана.

Отметим, что имя американского военнослужащего до сих пор не разглашается. Известно, что он находится под арестом и готовится принять участие в заседании военного трибунала. Согласно нормам юридической системы США, данный судебный орган имеет право приговаривать к смертной казни.

Напомним, 11 марта 2012г. в афганской провинции Кандагар американский военнослужащий открыл огонь по мирным жителям: погибли 16 человек, в том числе девять детей. По версии местных властей, американец покинул кандагарскую военную базу НАТО и начал стрельбу. Позднее он был задержан сослуживцами.