Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы в марте впервые выйдет на сцену

Актер выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», где сыграет в спектакле «Без свидетелей». Премьера состоится 25 и 26 марта

Актер Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом сообщается на сайте театра.

Он сыграет в спектакле «Без свидетелей» по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» вместе с Анной Михалковой. Премьера состоится 25 и 26 марта.

Герои постановки — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. Режиссер-постановщик — Никита Михалков, художник-постановщик — Юрий Купер. Билеты появятся в продаже 9 февраля.

30 января начались репетиции спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму Михалкова.

Ефремов был принят в труппу театра «Мастерская «12» летом прошлого года. Режиссер тогда сообщал, что артист будет играть в спектакле по его фильму в паре с Анной Михалковой.

«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — объяснял Михалков РБК в сентябре.

В апреле прошлого года Ефремов вышел по УДО. Он получил 7,5 лет колонии за смертельное ДТП и отбыл половину срока.

В июне 2020 года актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Им управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. На заседании актер извинился перед семьей погибшего, а также заявил о решении отказаться от алкоголя и о том, что больше не сядет за руль.