Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену
Актер Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом сообщается на сайте театра.
Он сыграет в спектакле «Без свидетелей» по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» вместе с Анной Михалковой. Премьера состоится 25 и 26 марта.
Герои постановки — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. Режиссер-постановщик — Никита Михалков, художник-постановщик — Юрий Купер. Билеты появятся в продаже 9 февраля.
30 января начались репетиции спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму Михалкова.
Ефремов был принят в труппу театра «Мастерская «12» летом прошлого года. Режиссер тогда сообщал, что артист будет играть в спектакле по его фильму в паре с Анной Михалковой.
«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — объяснял Михалков РБК в сентябре.
В апреле прошлого года Ефремов вышел по УДО. Он получил 7,5 лет колонии за смертельное ДТП и отбыл половину срока.
В июне 2020 года актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Им управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. На заседании актер извинился перед семьей погибшего, а также заявил о решении отказаться от алкоголя и о том, что больше не сядет за руль.
