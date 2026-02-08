 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену

Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы в марте впервые выйдет на сцену
Актер выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», где сыграет в спектакле «Без свидетелей». Премьера состоится 25 и 26 марта

Актер Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом сообщается на сайте театра.

Он сыграет в спектакле «Без свидетелей» по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» вместе с Анной Михалковой. Премьера состоится 25 и 26 марта.

Герои постановки — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. Режиссер-постановщик — Никита Михалков, художник-постановщик — Юрий Купер. Билеты появятся в продаже 9 февраля.

30 января начались репетиции спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму Михалкова.

Умерла бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина
Политика
Фото:Ксения Качалина (Денисов Роман / ИТАР-ТАСС)

Ефремов был принят в труппу театра «Мастерская «12» летом прошлого года. Режиссер тогда сообщал, что артист будет играть в спектакле по его фильму в паре с Анной Михалковой.

«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — объяснял Михалков РБК в сентябре.

В апреле прошлого года Ефремов вышел по УДО. Он получил 7,5 лет колонии за смертельное ДТП и отбыл половину срока.

В июне 2020 года актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Им управлял 57-летний курьер Сергей Захаров, он умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. На заседании актер извинился перед семьей погибшего, а также заявил о решении отказаться от алкоголя и о том, что больше не сядет за руль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Михаил Ефремов театр УДО Никита Михалков
Михаил Ефремов фото
Михаил Ефремов
актер
10 ноября 1963 года
Материалы по теме
Кадры приезда Ефремова в Москву после освобождения
Общество
Ефремов вернулся в свою квартиру в Москве после освобождения из колонии
Общество
Юристы рассказали о процедуре, с которой столкнется на свободе Ефремов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед Общество, 03:30
Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену Общество, 03:19
Пожар произошел в историческом здании в центре Петербурга Общество, 02:51
В подмосковном Реутове ввели карантин из-за бешенства Общество, 02:48
АНБ засекло «необычный разговор» окружения Трампа с иностранной разведкой Политика, 02:42
Жителей Воронежской области предупредили о ракетной опасности Политика, 02:07
В Москве нашли горшок с монетами XVI–XVII веков Общество, 02:04
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Ракетную атаку отразили над Белгородом Политика, 01:49
Три российских аэропорта приостановили полеты Общество, 01:27
В Новороссийске включали сирену из-за угрозы атаки беспилотников Политика, 01:24
Энергодар остался без отопления из-за аварии Общество, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Эпштейн в переписке хвастался ужином с Цукербергом и Маском Политика, 01:10
Умер основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд Общество, 00:42