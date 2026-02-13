Умер Рой Медведев

Рой Медведев (Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Умер историк и публицист Рой Медведев. Об этом сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева.

По ее словам, вероятной причиной смерти историка стала сердечная недостаточность. Невестка Медведева добавила, что он скончался дома утром 13 февраля.

«Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. <...> Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие», — сказала Светлана Медведева.

Ему было 100 лет. Рой Медведев — брат российского и британского писателя и биолога Жореса Медведева, скончавшегося в 2018 году.

Рой Медведев родился в 1925 году в Тифлисе в семье военного, отец репрессирован в 1938 году и погиб на Колыме (реабилитирован в 1956 году). Окончил философский факультет ЛГУ, позже стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности и проблема производственной специализации». Работал учителем, редактором и заведующим лабораторией в Научно-исследовательском институте Академии педагогических наук СССР.

Материал дополняется