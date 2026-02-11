 Перейти к основному контенту
Общество
0

Умер переводчик итальянской поэзии Евгений Солонович

Евгений Солонович (архивное фото)
Евгений Солонович (архивное фото) (Фото: Анвар Галеев / Global Look Press)

Умер переводчик с итальянского языка, профессор Литературного института им. Горького Евгений Солонович, сообщили в вузе.

«Не стало Евгения Михайловича Солоновича, воспитавшего в литинституте не одно поколение переводчиков с итальянского, подарившего русской литературе лучшие строки итальянской поэзии. Скорбим вместе с родными, близкими и учениками», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что Солонович скончался 11 февраля. Причина смерти не уточняется.

Соболезнования также выразил коллектив Российской государственной детской библиотеки (РГДБ). «Наследие Евгения Михайловича останется живым примером мастерства, преданности делу и вдохновения для будущих поколений литераторов и переводчиков», — говорится в некрологе.

Умер синолог Илья Смирнов — основатель Института Востока в ВШЭ
Общество
Илья Смирнов

Солонович — переводчик, поэт, преподаватель, командор итальянского Oрдена coлидарности, лауреат ряда итальянских литературных премий, а также правительственной премии в области детской и подростковой литературы.

Родился 21 февраля 1933 года в Симферополе, в 1956-м окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне МГЛУ). В 1958 году был принят в профкомитет литераторов при издательстве «Художественная литература», а в 1966-м — в Союз писателей СССР. В его переводе выходили Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Эудженио Монтале, Микеланджело Буонарроти, Итало Кальвино и другие итальянские авторы разных эпох.

Анастасия Лежепекова
переводчик смерть Италия итальянский язык поэзия
