Прокуратура проверит пропажу участника убийства зампреда ЦБ

Осужденный за участие в убийстве зампреда ЦБ заключил контракт на участие в спецоперации, но не прибыл на фронт, установила прокуратура. Из-за контракта с Минобороны были приостановлены многомиллионные судебные производства

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военная прокуратура Новгородского гарнизона (относится к прокуратуре Ленинградского военного округа) начала проверку обстоятельств прохождения службы по контракту в зоне военной операции фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве Ильей Раевским, ранее судимым за причастность к убийству первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. О проверке РБК сообщил источник, знакомый с ее материалами, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования в отношении Раевского.



РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

О том, что Раевский подписал контракт, стало известно в ходе заседания Арбитражного суда Москвы, где по заявлению Агентства по страхованию вкладов рассматривалось дело о банкротстве ООО «Альянс», ответчиком по которому выступает Илья Раевский. О заключении Раевским контракта суду сообщил его представитель. В суд была предоставлена выписка из приказа начальника пункта отбора на военную службу по контракту. Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами проверки.

В документе говорится, что Раевский в марте 2024 года поступил на военную службу по контракту, заключенному на один год, и отправился к месту ее прохождения из отборного пункта в подмосковной Кубинке.

В ответе Министерства обороны на запрос конкурсного управляющего ООО «Альянс» Алексея Сохена (копия есть у РБК) говорится, что Раевский был назначен на должность водителя взвода минометной батареи мотострелкового батальона. Там также указано, что Раевский был приписан к воинской части, расположенной в городе Луга Ленинградской области.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны и представителю Раевского.

Но в октябре 2024 года по запросу конкурсного управляющего Сохена военная прокуратура Новгородского гарнизона установила, что Раевский не принимает участие в боевых действиях в зоне военной операции и в другие подразделения его не командировали. Об этом говорится в письме прокуратуры (копия есть у РБК).

Из-за заключения Раевским контракта Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о приостановке производства по спору о признании недействительными сделок в деле о банкротстве компании ООО «Альянс» в отношении Ильи Раевского. Об этом РБК сообщил конкурсный управляющий Алексей Сохен.

В материалах суда говорится, что Раевский приобрел подмосковный земельный участок, образованный из нескольких смежных участков, приобретенных компанией (ООО «Альянс») на деньги банка «Премьер Кредит» под залог самих участков.

«Позднее без видимых причин и предоставления иного обеспечения по кредиту банк снял залог по собственному заявлению, и через непродолжительное время участки были проданы сначала родственнице руководителя ООО «Альянс» (компания аффилированная с Раевским. — РБК), а затем, после объединения — Раевскому», — пояснил Алексей Сохен.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов РБК сообщили, что постановление о приостановлении исполнительного производства в отношении Раевского в госкорпорации должны получить 20 февраля этого года. «После этого будет принято решение о его обжаловании при наличии на то законных оснований», — говорится в сообщении.

Убийство банкира Козлова До 2015 года Раевский жил под именем Богдана Григорьевича Погоржевского (уроженца Винницкой области Украины). Под этим именем он был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России. Затем он получил паспорт на имя Ильи Самуиловича Раевского. Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей преступления Алексея Половинкина и Максима Прогляду суд приговорил к пожизненному заключению и 24 годам колонии соответственно. Наименьшее наказание — шесть лет колонии строгого режима — получил Погоржевский, передавший исполнителям деньги и оружие. Он был единственным, кто согласился сотрудничать со следствием.

Заключение Раевским контракта с Министерством обороны стало причиной приостановки производства по двум гражданским искам (на 1,1 млрд и 788,1 млн руб.), инициированным Агентством по страхованию вкладов, рассказал источник, знакомый с расследованием в отношении Раевского.

Гражданский иск на 1,1 млрд руб. был удовлетворен Лефортовским судом Москвы в ходе рассмотрения уголовного дела о хищении денег у банка «Премьер Кредит». Эта сумма должна быть солидарно взыскана с четверых подсудимых: бенефициара Раевского и трех топ-менеджеров банка, говорится в материалах дела.

За хищение денег у банка Раевский и еще три человека были осуждены Лефортовским судом Москвы в октябре 2023 года. Лицензию у «Премьер Кредит» ЦБ отозвал в 2017 году. По данным ЦБ, в ходе проверки им были выявлены сделки, направленные на вывод активов, которые осуществлялись «путем выдачи кредитов заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность и не ведущим реальной хозяйственной деятельности». Раевского суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима. Но так как он находился под стражей с мая 2019 года (сперва в следственном изоляторе, а затем под домашним арестом), то это время ему зачли в срок лишения свободы и он был освобожден.

Еще одно уголовное дело в отношении Раевского начали рассматривать в Никулинском суде в мае 2024 года. Оно связано с мошенничеством в особо крупном размере и хищением денежных средств (ст. 159 УК, ст. 160 УК). В карточке суда говорится о том, что рассмотрение дела было приостановлено. По словам источника, знакомого с ходом расследований в отношении Раевского, второй гражданский иск Агентства страхования вкладов связан с банкротством челябинского банка социального развития «Резерв». Ранее РБК сообщал, что Раевский связан с расследованием центрального аппарата Следственного комитета о выводе 800 млн руб. из челябинского банка «Резерв». В настоящее время заявление о взыскании 788,1 млн руб. рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области. АСВ просит взыскать деньги с ответчиков. Их в деле насчитывается 30 человек, среди них значится Илья Раевский.