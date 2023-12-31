 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

В ДТП в Свердловской области погиб Герой России

В ДТП под Екатеринбургом погиб Герой России Евгений Бушмелев
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Герой России, участник второй чеченской войны 44-летний Евгений Бушмелев погиб в ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования», — приводит комментарий ведомства издание «Ура.ру».

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла вечером 30 декабря. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer при обгоне столкнулся на встречной полосе с ВАЗ, в результате чего погибли оба водителя, трех пассажиров госпитализировали.

Как сообщил портал E1.ru со ссылкой на знакомую погибшего, Бушмелев находился за рулем ВАЗа. Он направлялся, предварительно, с женой и дочерью в поселок Гари, чтобы встретить там Новый год. «У него пять дочерей, добрый, отзывчивый. В последнее время жил в Екатеринбурге, в Гарях у него мама, единственный ребенок у нее был», — приводит портал слова знакомой.

Два несовершеннолетних хоккеиста команды «Чайка» погибли в ДТП
Спорт
По данным портала, Бушмелев родился 8 мая 1979 года. Он прошел службу в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения и получил специальность механика-водителя боевой машины пехоты. С 1999 года принимал участие во второй чеченской войне, за проявление мужества и героизма в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда».

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Россия Свердловская область Екатеринбург

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Два несовершеннолетних хоккеиста команды «Чайка» погибли в ДТП
Спорт
В ДТП под Волгоградом пострадали восемь человек
Общество
Глава Минздрава Башкирии пострадал в ДТП с двумя погибшими
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Финн Хювяринен выиграл гонку на 10 км на «Тур де Ски» Спорт, 18:47
В Москве начали повышать температуру в системе отопления перед морозами Общество, 18:47
Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг вышла замуж Спорт, 18:18
Над Ростовской областью сбили три украинских беспилотника Политика, 18:14
IKEA заявила о «взломе кода» торговли в центре города Бизнес, 18:09
Немецкий телеканал сообщил, что его команда попала под обстрел в Харькове Политика, 18:01
В Петербурге отказались от новогоднего концерта из-за обстрела Белгорода Общество, 17:56
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Американцы вышли в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею с первого места Спорт, 17:30
В ДТП в Свердловской области погиб Герой России Общество, 17:21
Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью Политика, 17:08
Финка Нисканен выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски» Спорт, 16:32
Головин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР Спорт, 16:07
Близ Пхукета разбился катер с россиянами Общество, 16:05
Хакеры взломали сайт белорусского госагентства БелТА Технологии и медиа, 15:55