В ДТП в Свердловской области погиб Герой России
Герой России, участник второй чеченской войны 44-летний Евгений Бушмелев погиб в ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования», — приводит комментарий ведомства издание «Ура.ру».
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла вечером 30 декабря. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer при обгоне столкнулся на встречной полосе с ВАЗ, в результате чего погибли оба водителя, трех пассажиров госпитализировали.
Как сообщил портал E1.ru со ссылкой на знакомую погибшего, Бушмелев находился за рулем ВАЗа. Он направлялся, предварительно, с женой и дочерью в поселок Гари, чтобы встретить там Новый год. «У него пять дочерей, добрый, отзывчивый. В последнее время жил в Екатеринбурге, в Гарях у него мама, единственный ребенок у нее был», — приводит портал слова знакомой.
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