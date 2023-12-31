В ДТП в Свердловской области погиб Герой России

Фото: МВД России

Герой России, участник второй чеченской войны 44-летний Евгений Бушмелев погиб в ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования», — приводит комментарий ведомства издание «Ура.ру».

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла вечером 30 декабря. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer при обгоне столкнулся на встречной полосе с ВАЗ, в результате чего погибли оба водителя, трех пассажиров госпитализировали.

Как сообщил портал E1.ru со ссылкой на знакомую погибшего, Бушмелев находился за рулем ВАЗа. Он направлялся, предварительно, с женой и дочерью в поселок Гари, чтобы встретить там Новый год. «У него пять дочерей, добрый, отзывчивый. В последнее время жил в Екатеринбурге, в Гарях у него мама, единственный ребенок у нее был», — приводит портал слова знакомой.

По данным портала, Бушмелев родился 8 мая 1979 года. Он прошел службу в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения и получил специальность механика-водителя боевой машины пехоты. С 1999 года принимал участие во второй чеченской войне, за проявление мужества и героизма в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда».