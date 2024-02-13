Силовиков проверят по делу о вымогательстве у отсудившего ₽25 млрд у IKEA

Сотрудников ФСБ, арестованных по делу Merlion, проверяют на связь с попыткой хищения 3,7 млрд руб. у Константина Пономарева в обмен на его освобождение, рассказали источники РБК. Пономарев судился с IKEA за 25 млрд руб.

В Главном следственном управлении СК расследуют уголовное дело, состоящее из нескольких эпизодов, подозреваемыми по которым проходят экс-сотрудники ФСБ и СК, пытавшиеся получить от бизнесмена Константина Пономарева 3,7 млрд руб. за отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела.

По словам собеседников РБК, на связь с делом о вымогательстве у Пономарева проверяют арестованных в ноябре 2023 года по делу Merlion офицеров ФСБ.

Кто задержан по делу Merlion

Тогда по делу о получении взятки в размере 5 млрд руб., связанному с компанией Merlion, были задержаны два сотрудника управления «М» ФСБ Сергей Манышкин и Алексей Царев вместе с еще одним сотрудником спецслужбы — Александром Ушаковым. Они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников. В настоящий момент они находятся под домашним арестом. Также по делу о вымогательстве у руководства Merlion были задержаны экс-начальник СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Сергей Ромодановский (сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского), следователь Андрей Жерютин и начальник Хорошевского следственного отдела Рустам Юсупов. По данным «Известий», Ромодановский заключил досудебное соглашение и дал показания на других лиц.

Басманный суд арестовал задержанных силовиков по обвинению в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК).

По делу также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексей Неснов. Он расследовал дело о «покушении» на экс-гендиректора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко. Неснов заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В 2023 году Следственный комитет сообщал, что против владельцев Merlion действовало криминальное сообщество, которое организовали бизнесмен Виталий Качур с сыном Кириллом, бывшим следователем. Другими участниками преступного сообщества были Неснов, Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица».

Теперь, по словам собеседников РБК, арестованных сотрудников ФСБ проверяют на причастность к вымогательству у известного по судам с IKEA бизнесмена Константина Пономарева.

Адвокат и миллиарды Пономарева

В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил владельца компании «Системы автономного электроснабжения» Пономарева к восьми годам колонии по делу о заведомо ложном доносе. Предприниматель известен тем, что в 2010 году через суд добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты в размере 25 млрд руб. по мировому соглашению. Это была задолженность за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов. В дальнейшем бизнесмен требовал от компании еще 33 млрд руб., однако эти претензии суд отклонил. Также Пономарев отсудил у IKEA еще 507 млн руб. (впоследствии Верховный суд отменил это решение) и добился ареста 9,3 млрд руб., принадлежащих корпорации (арест в итоге был снят). В том же году Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева более чем к десяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и попытке хищения. Суд взыскал с него невыплаченные налоги примерно на 12 млрд руб. и конфисковал 11 электрогенераторов.

Когда Пономарев уже находился в заключении, адвокат Александр Цюпко попытался уговорить его отдать деньги за освобождение и прекращение дела, говорят источники РБК. Дело в отношении Цюпко, на тот момент он состоял в Тульской областной коллегии адвокатов, было возбуждено в следственном управлении СКР по Смоленской области в марте 2022 года по факту покушения на хищение путем мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Его появлению предшествовали оперативные мероприятия сотрудников регионального управления ФСБ, проходившие по заявлению Пономарева.

В тот период бизнесмен находился в одном из областных СИЗО, там к нему приходил Цюпко. В материалах дела говорится, что адвокат, «действуя в составе группы лиц по предварительному сговору», сообщил Пономареву о наличии у него необходимой компетенции и деловых связей в правоохранительных органах, с помощью которых он обещал бизнесмену обжаловать его приговор в апелляционном порядке, гарантировал его отмену, возвращение дела прокурору и освобождение Пономарева под залог. Также Цюпко обещал снять исковые требования, которые, по его утверждению, предъявляла бизнесмену ПАО «Россети-Кубань», и наложенный судом арест с его банковских счетов. За это адвокат пытался получить от Пономарева 3,7 млрд руб., но был арестован.

Задержания участников попытки мошенничества произошли в конце марта 2022 года, в октябре суд приговорил Цюпко к 3,6 года лишения свободы. Но в январе 2023 года первый заместитель руководителя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев перевел дело в Главное следственное управление СК по причине того, что его участники являются лицами, к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам.

В феврале 2023 года руководитель ГСУ СКР генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников принял решение о возбуждении еще одного дела в отношении Цюпко — по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Следствию стало известно, что злоумышленники похитили у Пономарева 100 млн руб., которые они обещали внести в залог за освобождение бизнесмена.

Оба дела объединили и передали следователю по особо важным делам Максиму Майбороде. Он специализируется на расследовании преступлений, совершенных должностными лицами. По словам собеседников РБК, была создана следственная группа из числа сотрудников третьего следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

В апреле 2023 года следователь возбудил еще одно дело, в котором уже присутствовали бывший сотрудник ФСБ и СК Алексей Сильверстов, бывший сотрудник ФСБ Александр Киреев, его родственник Станислав Митрофанов и неустановленные лица.

В 2024 году все эпизоды объединили в единое производство, и, по словам источника, в одном большом уголовном деле появились и сотрудники ФСБ, арестованные по делу Merlion. Следователи нашли пересечение деятельности этой группы с задержанными по делу Merlion сотрудниками управления «М» ФСБ. «По версии следствия, Цюпко и его товарищи, тоже бывшие «эмщики», взаимодействовали с некоторыми из задержанных», — говорит собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета и Центр общественных связей ФСБ.

Карцер и красная икра

В материалах дела говорится, что Алексей Сильверстов окончил академию ФСБ, затем работал в управлении экономической разведки центрального аппарата службы, а в 1999 году после его расформирования до 2017 года проходил службу в управлении «М» ФСБ. С июня 2021 года по ноябрь 2022-го он работал в должности помощника по безопасности руководителя ГСУ СКР по Московской области. По словам собеседника РБК, Сильверстов был уволен со службы в звании полковника.

В материалах дела также отмечено, что Сильверстов дружил с Александром Киреевым. Они вместе работали в центральном аппарате ФСБ, а затем в управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ.

По версии следствия, к Сильверстову адвокат Цюпко и Митрофанов обращались за помощью в контактах со службой исполнения наказаний, так как за время работы в ФСБ и СК он приобрел в этом ведомстве хорошие связи.

По словам источника, согласно материалам дела, пользуясь своими знакомствами, адвокат и его товарищи пытались манипулировать Пономаревым. Чтобы заставить его пойти на сотрудничество, они создавали ему проблемы в следственном изоляторе, а затем допускали послабления в режиме содержания. Так они добились того, что Пономареву объявили необоснованные дисциплинарные взыскания, переводили его в карцер, одиночную камеру.

В материалах дела отмечено, что в день, когда Пономареву исполнилось 50 лет, его этапировали из больницы изолятора «Матросская Тишина» в исправительную колонию № 3 Смоленской области. Этому предшествовала встреча бизнесмена с адвокатом, на которой тот отказался с ним сотрудничать. В моменты «оттепели» в отношениях обвиняемые через своих людей передавали Пономареву личные вещи и продукты питания. Например, в один из таких периодов в колонию бизнесмену передали торт, красную икру и новую одежду.

Во время визитов Цюпко в колонию адвокат постоянно ссылался на «кураторов из ФСБ», говорится в показаниях Пономарева, рассказывает собеседник РБК.

После нескольких проблемных ситуаций в колонии бизнесмен сообщил адвокату, что готов взаимодействовать. Параллельно он обратился в Управление ФСБ по Смоленской области и согласился на оперативный эксперимент.

Сумму, которую адвокат запросил за решение проблем Пономарева (3,7 млрд руб.), договорились передавать частями. В марте 2022 года Цюпко оформил в следственном изоляторе Смоленской области с Пономаревым гражданско-правовой договор на перевод с его банковских счетов 1,3 млрд руб., сообщил источник РБК. На управление деньгами была выписана нотариальная доверенность. Сразу после подписания документов на выходе из колонии адвокат был задержан сотрудниками ФСБ.