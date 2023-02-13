В Подмосковье обнаружили тело боровшегося с экстремизмом генерала МВД

ТАСС и МК сообщили о самоубийстве бывшего замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом

Макарова освободили от должности заместителя главы управления МВД России по противодействию экстремизму в январе. Утром 13 февраля его тело обнаружила жена

Владимир Макаров (Фото: ENWFOND / YouTube)

Бывший заместитель начальника Главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом, генерал-майор полиции Владимир Макаров покончил с собой, передает ТАСС со ссылкой на источник. О гибели Макарова также пишут «Московский комсомолец» и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Собеседник агентства рассказал, что тело 72-летнего Макарова обнаружили утром 13 февраля в дачном доме в подмосковной деревне Голиково. «Предварительно установлено, что он совершил самоубийство», — сказал источник.

По данным «МК», инцидент произошел в семь утра. Его супруга позвонила сыну, тот вызвал скорую помощь, но спасти генерала не удалось. Характер травм позволил предложить, что он покончил с собой, пишет издание.

ТАСС указывает, что Макарова освободили от должности замглавы управления МВД по противодействию экстремизму в минувшем январе. После отставки он находился в депрессии, пишет «ВЧК-ОГПУ». По данным канала, тело Макарова обнаружила жена, рядом с ним лежал пистолет. Семью генерала допросили в Следственном комитете.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области и обратился за комментарием в СУ СКР по Московской области.