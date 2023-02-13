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В Красноярске произошел крупный пожар на складе

В Красноярске произошел пожар на складе на площади 6 тыс. кв. м

В Красноярске произошел крупный пожар на складе
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В Красноярске загорелся склад на площади 6 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

«Загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет 6000 кв. м», — говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.

В региональном главке МЧС уточнили, что пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 74 человека и 24 единицы техники.

В декабре на улице Пограничников также горел склад на площади 200 кв. м.

В конце января в городе Артем в Приморье загорелся склад алкогольной продукции на площади около 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

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