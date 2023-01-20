В Приморье загорелся алкогольный склад

Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

В городе Артем Приморского края загорелся склад алкогольной продукции. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, на момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг, на месте тушения работают по меньшей мере девять единиц пожарной техники и 34 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет.

В 16:24 (9:24 мск) пожар удалось локализовать, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.