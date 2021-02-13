Рядом с Ереваном произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Ереване ощущались толчки интенсивностью 5–6 баллов, передает МЧС Армении. По предварительным данным, озвученным премьер-министром Николом Пашиняном, жертв и сильных разрушений нет. Один человек получил легкие повреждения

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщается на странице МЧС Армении в Facebook.

Ведомство отмечает, что эпицентр находился в 8 км к юго-востоку от столицы на глубине 10 км. Сейсмологическую активность в МЧС зарегистрировали в 15:29 (14:29 мск). Интенсивность землетрясения, по данным ведомства, в зоне эпицентра составила 6–7 баллов, в Ереване оно ощущалось как 5–6 баллов.

Магнитуду землетрясения подтверждает и Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Однако там сообщили, что оно произошло на глубине 2 км и в 13 км от Еревана.

Многие жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков, особенно те, кто живет в многоэтажных домах, пишет «Спутник Армения». Землетрясение продолжалось несколько секунд, уточняет агентство.