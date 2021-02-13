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Рядом с Ереваном произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Ереване ощущались толчки интенсивностью 5–6 баллов, передает МЧС Армении. По предварительным данным, озвученным премьер-министром Николом Пашиняном, жертв и сильных разрушений нет. Один человек получил легкие повреждения
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщается на странице МЧС Армении в Facebook.

Ведомство отмечает, что эпицентр находился в 8 км к юго-востоку от столицы на глубине 10 км. Сейсмологическую активность в МЧС зарегистрировали в 15:29 (14:29 мск). Интенсивность землетрясения, по данным ведомства, в зоне эпицентра составила 6–7 баллов, в Ереване оно ощущалось как 5–6 баллов.

Магнитуду землетрясения подтверждает и Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Однако там сообщили, что оно произошло на глубине 2 км и в 13 км от Еревана.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у Петропавловска-Камчатского
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Петропавловск-Камчатский

Многие жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков, особенно те, кто живет в многоэтажных домах, пишет «Спутник Армения». Землетрясение продолжалось несколько секунд, уточняет агентство.

ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что во время землетрясения в магазинах с полок падали товары, а в домах — предметы интерьера.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что, по предварительным данным, сильных разрушений и жертв нет. Он уточнил, что в Ереване была повреждена одна постройка, один человек получил легкое ранение. Также на нескольких зданиях отвалилась облицовочная плитка.

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Премьер также добавил, что, по предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в районе села Паракар Армавирской области на западе страны.

Автор
Мария Лисицына
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