В МЧС опровергли обрушение в торговом центре в Подмосковье

Ранее об обрушении сообщалось в Telegram-кале ведомства. Сейчас это сообщение удалено. В МЧС пояснили, что обрушения не было — надувную крышу над теннисным кортом сдували чтобы почистить снег

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Информация об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

«Там теннисный корт с надувной крышей, идет сдувание крыши, чтобы почистить снег. Людей внутри нет», — сообщил собеседник.

Об обрушении в торговом центре в Щелково сообщили в Telegram-канале МЧС России. В сообщении говорилось, что под завалами могут быть люди. Кроме того, об обрушении в Щелково со ссылкой на источник писали «Интерфакс» и «РИА Новости». Позже МЧС удалило запись об обрушении из своего Telegram-канала.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Щелково писал, что с места происшествия эвакуировали 60 человек. «Из-за большого слоя снега произошли проседание и частичный прорыв матерчатой крыши», — говорил собеседник агентства.