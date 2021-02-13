В МЧС опровергли обрушение в торговом центре в Подмосковье
Информация об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
«Там теннисный корт с надувной крышей, идет сдувание крыши, чтобы почистить снег. Людей внутри нет», — сообщил собеседник.
Об обрушении в торговом центре в Щелково сообщили в Telegram-канале МЧС России. В сообщении говорилось, что под завалами могут быть люди. Кроме того, об обрушении в Щелково со ссылкой на источник писали «Интерфакс» и «РИА Новости». Позже МЧС удалило запись об обрушении из своего Telegram-канала.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Щелково писал, что с места происшествия эвакуировали 60 человек. «Из-за большого слоя снега произошли проседание и частичный прорыв матерчатой крыши», — говорил собеседник агентства.