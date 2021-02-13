В России выявили меньше 15 тыс. случаев коронавируса за сутки

В Москве суточное число заражений составило 1,9 тыс. Умерли за минувшие сутки в стране 502 заболевших коронавирусом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За минувшие сутки в России COVID-19 обнаружили еще у 14 861 человека, сообщает оперативный штаб.

У 10,7% из них заболевание протекало без симптомов. Больше всего случаев заражений зарегистрировали в следующих регионах:



Москва — 1963;

Санкт-Петербург — 1130;

Московская область — 884;

Нижегородская область — 441;

Воронежская область — 356;

Ростовская область — 342;

Самарская область — 298.

Умерли за сутки 502 человека. С начала пандемии число летальных исходов, по оценке штаба, достигло 79,6 тыс. При этом, согласно данным Росстата, за апрель—декабрь 2020 года в стране умерли более 162 тыс. человек с коронавирусом. Разница в статистике объясняется в методике подсчета — Росстат в отличие от оперативного штаба учитывает и те случаи, когда коронавирус был не основной причиной смерти, а вызвал осложнения других заболеваний.

За последние сутки выздоровели 18,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии в России от коронавируса вылечились 3,57 млн человек.