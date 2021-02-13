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В России выявили меньше 15 тыс. случаев коронавируса за сутки

В Москве суточное число заражений составило 1,9 тыс. Умерли за минувшие сутки в стране 502 заболевших коронавирусом
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За минувшие сутки в России COVID-19 обнаружили еще у 14 861 человека, сообщает оперативный штаб.

У 10,7% из них заболевание протекало без симптомов. Больше всего случаев заражений зарегистрировали в следующих регионах:

Москва — 1963;
Санкт-Петербург — 1130;
Московская область — 884;
Нижегородская область — 441;
Воронежская область — 356;
Ростовская область — 342;
Самарская область — 298.

Умерли за сутки 502 человека. С начала пандемии число летальных исходов, по оценке штаба, достигло 79,6 тыс. При этом, согласно данным Росстата, за апрель—декабрь 2020 года в стране умерли более 162 тыс. человек с коронавирусом. Разница в статистике объясняется в методике подсчета — Росстат в отличие от оперативного штаба учитывает и те случаи, когда коронавирус был не основной причиной смерти, а вызвал осложнения других заболеваний.

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За последние сутки выздоровели 18,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии в России от коронавируса вылечились 3,57 млн человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Вероятность весеннего всплеска эпидемии коронавирусной инфекции в России есть и она высока, считают опрошенные РБК специалисты. Рост новых заражений может произойти в период с конца марта по конец апреля, отметил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, отказ от ношения масок сейчас преждевременен. С необходимостью сохранять масочный режим также согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «У нас всегда есть весенний всплеск респираторных заболеваний разного характера, поэтому здесь тоже скорее всего будет», — считает она.

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Автор
Анастасия Батманова
пандемия коронавирус
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