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Вирус из Китая ,  
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В Японии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Следы коронавируса у 80-летней женщины нашли уже после того, как она скончалась от пневмонии
Фото: Kim Kyung-hoon / Reuters

Власти Японии признали первый случай смерти от коронавируса на территории этой страны. 80-летняя женщина стала третьим человеком, который скончался от новой болезни за пределами континентального Китая.

Как сообщает Kyodo, женщина, проживавшая в префектуре Канагава, недалеко от Токио, была госпитализирована 1 февраля с пневмонией. Определить, что в ее организме был новый коронавирус, врачи смогли уже после того, как женщина умерла.

В сообщении главы Минздрава Кацунобу Като не указывается, где именно заразилась женщина. Известно, что за пределы Японии она в последнее время не выезжала.

Также власти признали, что в провинции Вакаяма зафиксирован первый случай заражения коронавирусом медицинского работника. Инфицированным оказался 50-летний хирург. Информации о том, работал ли он с пациентами из Китая, пока нет.

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Также неизвестны причины заражения 70-летнего водителя такси в Токио. Сам он утверждает, что за последние две недели ни разу не перевозил иностранцев.

По числу заболевших Япония занимает второе место в мире. Большинство из них (175 человек) находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в территориальных водах страны, недалеко от Йокогамы.

До сих пор большинство погибших от коронавируса было в провинции Хубэй, где и началась вспышка новой болезни. Там умерло более 1300 человек. За пределами континентального Китая до сегодняшнего дня скончались два человека: смертельные случаи были зафиксированы в Гонконге и на Филиппинах.

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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Япония
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