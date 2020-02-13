В Японии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Следы коронавируса у 80-летней женщины нашли уже после того, как она скончалась от пневмонии

Фото: Kim Kyung-hoon / Reuters

Власти Японии признали первый случай смерти от коронавируса на территории этой страны. 80-летняя женщина стала третьим человеком, который скончался от новой болезни за пределами континентального Китая.

Как сообщает Kyodo, женщина, проживавшая в префектуре Канагава, недалеко от Токио, была госпитализирована 1 февраля с пневмонией. Определить, что в ее организме был новый коронавирус, врачи смогли уже после того, как женщина умерла.

В сообщении главы Минздрава Кацунобу Като не указывается, где именно заразилась женщина. Известно, что за пределы Японии она в последнее время не выезжала.

Также власти признали, что в провинции Вакаяма зафиксирован первый случай заражения коронавирусом медицинского работника. Инфицированным оказался 50-летний хирург. Информации о том, работал ли он с пациентами из Китая, пока нет.