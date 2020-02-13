На фиолетовой линии метро Москвы произошло задымление

В пресс-службе метрополитена РБК сообщили, что пассажиров одного из составов высадили, после чего поезд был убран с линии для проверки. СМИ сообщают, что у состава заклинило тормозные колодки

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Сильное задымление произошло на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Источник «РИА Новости» в экстренных службах столицы сообщил, что произошло заклинивание тормозных колодок у поезда, после чего на станции метро «Щукинская» пассажиров из поезда высадили.

«Заклинило тормозные колодки, поезд отогнали в депо», — сказал собеседник агентства. По его словам, никто из пассажиров не пострадал.

Телеканал «360» со ссылкой на свой источник сообщает о задымлении в тоннеле и в переходе между станциями «Полежаевская» и «Хорошевская». О задымлении в тоннеле сообщает и агентство «Москва 24», по его данным, пассажиров высадили на станции «Полежаевская».

«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции «Полежаевская» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки», — сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.