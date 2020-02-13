На фиолетовой линии метро Москвы произошло задымление
Сильное задымление произошло на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Источник «РИА Новости» в экстренных службах столицы сообщил, что произошло заклинивание тормозных колодок у поезда, после чего на станции метро «Щукинская» пассажиров из поезда высадили.
«Заклинило тормозные колодки, поезд отогнали в депо», — сказал собеседник агентства. По его словам, никто из пассажиров не пострадал.
Телеканал «360» со ссылкой на свой источник сообщает о задымлении в тоннеле и в переходе между станциями «Полежаевская» и «Хорошевская». О задымлении в тоннеле сообщает и агентство «Москва 24», по его данным, пассажиров высадили на станции «Полежаевская».
«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции «Полежаевская» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки», — сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.