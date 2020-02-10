Полиция задержала двух участников розыгрыша на тему вируса в метро Москвы

Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова (Фото: АГН «Москва»)

Московская полиция задержала двух участников розыгрыша на тему коронавируса в московском метро. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Задержанные — «безработные жители столицы», указывает МВД. Суд избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале февраля группа молодых людей устроила в столичном метро розыгрыш на тему коронавируса. Один из них упал на пол вагона метро и изобразил «приступ», тогда как другие кричали, что у него «опасная вирусная инфекция». Инцидент произошел в поезде, ехавшем по фиолетовой ветке метро, видео розыгрыша затем распространили в социальных сетях.

После этого полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в общественном транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК). Днем 10 февраля Черемушкинский суд Москвы отправил под арест до 8 марта первого задержанного в рамках этого дела — Караматулло Джаборова.