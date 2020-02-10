Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Брэд Питт сообщил о дружбе с Леонардо Ди Каприо Общество, 20:52 Четырех биатлонистов сборной Казахстана исключили из команды за пьянство Спорт, 20:48 СК проверит данные об избиении ребенка приемной матерью в Москве Общество, 20:46 Один человек погиб при пожаре в хостеле на юге Москвы Общество, 20:30 Турция сбила сирийский вертолет в ответ на гибель своих военных в Идлибе Политика, 20:22 Власти Челябинска пообещали помощь семье погибших в Таиланде детей Общество, 20:18 В России 20 тыс. человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса Общество, 20:07 Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы Общество, 20:06 Полиция задержала двух участников розыгрыша на тему вируса в метро Москвы Общество, 20:04 Адвокат Кушиташвили заявил о сломавшем самому себе нос росгвардейце Спорт, 19:41 Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году Крипто, 19:41 Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов Экономика, 19:36 Издатель Forbes подал иск против Агентства политических новостей Технологии и медиа, 19:34 СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги Спорт, 19:30
Вирус из Китая ,  
0 

Полиция задержала двух участников розыгрыша на тему вируса в метро Москвы

Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова (Фото: АГН «Москва»)

Московская полиция задержала двух участников розыгрыша на тему коронавируса в московском метро. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Задержанные — «безработные жители столицы», указывает МВД. Суд избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале февраля группа молодых людей устроила в столичном метро розыгрыш на тему коронавируса. Один из них упал на пол вагона метро и изобразил «приступ», тогда как другие кричали, что у него «опасная вирусная инфекция». Инцидент произошел в поезде, ехавшем по фиолетовой ветке метро, видео розыгрыша затем распространили в социальных сетях.

Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса
Общество

После этого полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в общественном транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК). Днем 10 февраля Черемушкинский суд Москвы отправил под арест до 8 марта первого задержанного в рамках этого дела — Караматулло Джаборова.

Теги: Москва, розыгрыш, полиция
Материалы по теме
Суд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы
Общество
Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter