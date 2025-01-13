В горящем военном госпитале в Туле обрушилась часть крыши
В результате пожара в здании военного госпиталя в центре Тулы обрушилась часть крыши, передают ТСН24 и ТАСС.
Издание «Моя Слобода» пишет, что пожар усилился и охватил весь третий (верхний) этаж здания и крышу. Улица Советская, на которой расположен госпиталь, полностью перекрыта.
РБК обратился за комментарием в региональное управление МЧС.
По адресу: ул. Советская, 15, располагается 39-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск. О возгорании стало известно днем 13 января. По данным телеграм-канала Baza, площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.
Правительство Тульской области назвало предварительной причиной возгорания неисправность электропроводки. Там рассказали, что на лечении в госпитале находились служащие срочной службы. Из здания эвакуировали 57 человек. Пострадавших и погибших нет, добавили в правительстве региона.
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