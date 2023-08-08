ВЦИОМ назвал наиболее популярные у россиян практики народной медицины

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Среди россиян популярны две стратегии лечения: обращение к врачу и совмещение врачебного лечения с народной медициной, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

При этом 47% респондентов выбрали первый вариант, а 32% сообщили, что параллельно прибегают к народным средствам.

Причина интереса к народной медицине объясняется верой людей в то, что народная медицина так же эффективна, как официальная (52%). Такого мнения придерживаются россияне в возрасте 35–59 лет (38–37%). Молодежь напротив чаще выбирает только врачебную помощь — 74%.

Около 17% россиян вообще не обращаются к врачам. При этом 11% надеются, что все пройдет само, а 6% предпочитают народную медицину. Однако в целом к практикам лечения народной медициной так или иначе обращались 71% россиян вне зависимости от возраста.

Наиболее популярным методом народного лечения среди россиян считается фитотерапия — лечение травами (38%), затем следуют лечение продуктами пчеловодства (30%) и лечение баней (23%). В топ-5 вошли также мануальная терапия (18%) и точечный массаж (17%). Еще 15% практиковали иглоукалывание, 13% — гомеопатию.

У целителя или экстрасенса помощь в лечении заболеваний получали 4%, а 5% практиковали заговоры от болезней и сглаза.

В марте 2017 года исследователи выяснили, что народной медицине доверяют 52%, при этом за семь лет доля тех, кто не верит в эффективность этой практики, увеличилась на 10 п.п. — до 41% против 31% в 2010 году.



Две трети опрошенных респондентов (67%) «в той или иной степени» доверяли обычным врачам, 28% не доверяли совсем. Эти данные практически не изменились по сравнению с опросом в 2010 году — 67% и 30% соответственно.

Восточной медицине скорее не доверяли 52%, готовы были положиться на нее 30% населения. Около 16% признались в доверии к гомеопатии, ей не доверяли 64% россиян. В 2010 году этот показатель достигал 54%.