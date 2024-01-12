 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вузы предупредили о планах повысить цены на платное образование

В российских вузах в 2024 году повысят стоимость платного образования до 12%

В России в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — могут повысить стоимость получения высшего образования на платной основе, заявил «Известиям» президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

Среди причин повышения цен на обучение он назвал увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение после ухода импортных поставщиков, увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию, а также необходимость компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%», — сказал Зернов.

В разговоре с «Известиями» о возможности повышения цен заявили представители РЭУ им. Г.В. Плеханова, РУДН, Московского технологического института и «Синергии».

Материал дополняется

Теги
вузы высшее образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Вузы предупредили о планах повысить цены на платное образование Общество, 06:55
Нефть подорожала после ударов США по Йемену Бизнес, 06:49
Саудовская Аравия призвала к сдержанности после ударов США по Йемену Политика, 06:36
Лидер президентской гонки в Финляндии пообещал не вести диалог с Россией Политика, 05:51
Ученые заметили распространение рака среди молодежи Общество, 05:44
Хуситы пообещали атаковать военные базы США при усилении ударов Политика, 04:54
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену Политика, 04:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
The Jerusalem Post сообщила об атаке на посольство США в Ираке Политика, 04:06
Великобритания заявила, что нанесла удары по Йемену в порядке самообороны Политика, 04:05
Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену Политика, 03:44
Пентагон назвал число атак по базам США в Сирии и Ираке Политика, 03:26
США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида» Политика, 03:11
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет Политика, 02:57
Россия денонсировала соглашение об автомобильном сообщении с Украиной Политика, 02:52