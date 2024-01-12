Вузы предупредили о планах повысить цены на платное образование

В российских вузах в 2024 году повысят стоимость платного образования до 12%

В России в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — могут повысить стоимость получения высшего образования на платной основе, заявил «Известиям» президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

Среди причин повышения цен на обучение он назвал увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение после ухода импортных поставщиков, увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию, а также необходимость компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%», — сказал Зернов.

В разговоре с «Известиями» о возможности повышения цен заявили представители РЭУ им. Г.В. Плеханова, РУДН, Московского технологического института и «Синергии».

Материал дополняется