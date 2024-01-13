Россияне стали чаще отдыхать в Китае и Шри-Ланке вместо Турции

На новогодние каникулы больше всех слетали за рубеж жители Москвы и Подмосковья. Самым популярным направлением для отдыха на праздники осталась Турция, но ее доля сократилась

Фото: Олег Елков / ТАСС

По результатам прошлого года туристический поток из России в Турцию на новогодние каникулы снизился на 12%, доля путешествий в эту страну от всех поездок в страны дальнего зарубежья составила 20%, следует из результатов исследования МТС Travel (есть у РБК).

Турция при этом осталась лидером рейтинга. По популярности за ней следует ОАЭ (плюс 11% — до 18%), и Китай, чья доля выросла в 13 раз — до 12%. Значимость Египта для российских туристов не изменилась, его предпочли 10% отдыхающих, пятерку лидером замкнул Таиланд, в который прилетели 8% туристов (плюс 19% к результатам 2022 года).

Значительно вырос турпоток на Шриланку: на 23% — до 2%, рост доли других стран был менее выражен: у Францию 8% — до 2%, Германии 7% — до 1%. Снизился за год интерес российских туристов, помимо Турции, к Италии — на 17% до 2% и Мальдивам — на 13% до 2% от общей доли. В рейтинге стран дальнего зарубежья на 11-й строке оказалась Куба — туда в этом году на каникулы прилетели в два раза больше российских туристов, чем год назад.

Поездки в страны Европы на Новый год заняли в прошлом году долю в 16% от всех посещений дальнего зарубежья по сравнению с 20% в 2022-м. По туристическому потоку этот регион постепенно догоняет Юго-Восточная Азия — за год популярность этого направления выросла более чем на треть. На новогодние каникулы страны Юго-Восточной Азии посетили 11% от всех туристов дальнего зарубежья, причем три четверти из них прилетели в Таиланд.

Общий поток туристов за границу на каникулах за год увеличился на 4%, по числу поездок зарубежных поездок лидирую Белоруссия (доля в 28%), Казахстан (8,5%) и Турция (8%).

Почти половина (40%) путешествующих за рубеж на Новый год — москвичи и жители Подмосковья, по 9% у краснодарских и петербургских туристов, еще 3% поездок пришлось на путешественников из Ростовской области и 2% — из Приморья.

Новогодний период — традиционно пиковый для продаж отелей. В прошлом году поездки на Новый год россияне начали бронировать раньше, чем в прошлом, когда на спрос повлияла объявленная в конце сентября частичная мобилизация. Бронировать отели на новогодние каникулы как в России, так и за рубежом туристы начали еще с конца февраля, отмечали в сервисе онлайн-бронирований «Яндекс.Путешествия».

Средняя стоимость забронированной ночи на Новый год в отелях за рубежом, по данным Ostrovok.ru, составила 10 тыс. руб. — на 51% выше, чем в 2022 году (6,6 тыс. руб.). Значительный рост цен может быть связан с ростом курса валют, предполагают в компании.

В Белоруссии одна ночь обойдется в среднем в 7,7 тыс. руб. — на 45% больше к аналогичному периоду прошлого года (5,3 тыс. руб.). В Таиланде стоимость ночи составила 8,4 тыс. руб., почти в два раза больше год к году (4,3 тыс. руб.). Ночь в отеле в ОАЭ в этом году стоит 31,3 тыс. руб. — в 1,8 раза больше, чем в прошлом (16,9 тыс. руб.). Меньше всего цена выросла в Италии — на 26%, до 11,1 тыс. руб.: в прошлом году 8,8 тыс. руб.







