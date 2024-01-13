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Корпоративы зреют в январе: почему праздники компании переносят на месяц

Компании стали чаще переносить корпоративы на январь

Корпоративы зреют в январе: почему праздники компании переносят на месяц
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Компании стали все чаще проводить корпоративы в январе, рассказали телеканалу РБК участники рынка проведения праздников. Этому есть несколько причин — это дешевле, а у людей больше свободного времени. О том, как помолодел портрет заказчика, кто стал чаще прибегать со словами «сделайте корпоратив через две недели», как кавер-группы сменили приглашенных звезд в новогоднем «покосе» и чем онлайн-корпоратив отличается от офлайн, — в репортаже телеканала РБК.

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Фото:Shutterstock

Теги
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