Умерла 54-летняя дочь Элвиса Пресли

Лиза Мари Пресли умерла после госпитализации в связи с остановкой сердца. В больнице ее ввели в искусственную кому. По данным портала TMZ, до этого она пожаловалась на усиливающиеся боли в животе

Дочь Элвиса Пресли певица Лиза Мари умерла в больнице в Лос-Анжелесе в возрасте 54 лет после госпитализации в связи с остановкой сердца, сообщает Associated Press со ссылкой на ее мать Присциллу Пресли.

Как пишет портал TMZ, в ночь на 13 января Лизу Мари госпитализировали после остановки сердца. Она находилась в отделении интенсивной терапии, на аппарате жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором, Пресли ввели в искусственную кому, рассказывали источники портала.

По их словам, до остановки сердца Лиза Мари пожаловалась на боли в животе, которые становились все более и более интенсивными. После ее экономка обнаружила певицу без сознания, а бывший муж Дэнни Кио, с которым живет Лиза Мари, вернулся домой и делал ей искусственное дыхание до приезда медиков. Певице сделали по крайней мере один укол адреналина, и ее пульс восстановился, после чего ее срочно доставили в ближайшую больницу, пишет портал.

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