Папа римский попросил не допустить безработицы после пандемии COVID-19

Папа римский Франциск (Фото: Angelo Carconi / Reuters)

Папа римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра призвал тех, от кого зависят политические и экономические решения, не допустить безработицы во время и после пандемии коронавируса. Стенограмму речи публикует пресс-служба Ватикана.

«Без работы семьи и общество не могут двигаться вперед», — указал понтифик.

Папа римский отметил, что «бедность и отсутствие работы» могут остаться проблемой и после завершения пандемии. Он сообщил, что для решения этой проблемы необходимо проявить «солидарность и креативность» и призвал всех «политических и экономических лидеров» объединить усилия.

Кроме того, во время своей проповеди Франциск заявил, что молится за верующих Никарагуа после нападения на кафедральный собор в Манагуа. В пятницу 31 июля неизвестный бросил в соборе коктейль Молотова в 400-летнее распятие, которое загорелось. Никто не пострадал.