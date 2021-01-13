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Пандемия коронавируса ,  
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Япония исключила последнюю возможность для иностранцев попасть в страну

Япония запретила въезд для иностранцев-нерезидентов еще в конце декабря, однако в страну по-прежнему могли попасть бизнесмены из 11 регионов, с которыми действовали деловые соглашения
Люди на улице Токио, Япония
Люди на улице Токио, Япония (Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images)

Правительство Японии до 7 февраля запретит въезд всем иностранцам-нерезидентам, включая бизнесменов. Прежде бизнесмены из 11 стран могли воспользоваться миграционными послаблениями, однако правительство решило приостановить действие соглашений о деловых поездках из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает Nikkei.

«Мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», — сообщил пресс-конференции в Токио премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Речь идет о бизнесменах и бизнес-делегациях из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзию.

Также премьер сообщил, что зона действия режима чрезвычайной ситуации будет распространена еще на семь префектур. Теперь режим затронет 11 из 47 префектур, где проживает более половины населения Японии. В период действия режима ЧС жителям рекомендовано оставаться дома после восьми вечера. В это же время должны закрываться рестораны и бары. До 70% персонала компаний должны работать удаленно.

Япония запретит въезд в страну до конца января из-за пандемии
Общество
Токио, Япония

В декабре японские власти запретили въезд большинству иностранцев. Решение было принято из-за обнаружения в стране случаев заражения британским штаммом коронавируса, который, по данным Минздрава Великобритании, является более заразным.

С начала пандемии коронавируса в Японии заразились более 300 тыс. человек, из них 4 тыс. умерли. В связи с ростом заболеваемости власти 7 января на месяц объявили режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
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