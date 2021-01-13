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Почти половина россиян заявили об удовлетворенности жизнью

Еще 26% опрошенных заявили, что их совершенно не устраивает их жизнь. При оценке ситуации в стране мнения респондентов разделились пополам — 47% назвали ее хорошей, а еще 48% — скорее плохой
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Почти половину россиян вполне устраивает их жизнь, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты размещены на сайте центра.

По данным исследования, почти половину опрошенных (47%) устраивает их жизнь, а 26% дали противоположный ответ — совершенно не устраивает. Четверть респондентов (25%) отчасти довольны жизнью, отчасти нет.

ВЦИОМ провел опрос 27 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

На вопрос о ситуации в стране почти половина опрошенных (47%) заявили, что она в целом хорошая, почти столько же (48%) сказали, что она скорее плохая. Оценивая текущее экономическое положение в России, большая часть респондентов (45%) назвали ее средней, еще 36% — плохой. Хорошей экономическую ситуацию в стране считают 15% опрошенных.

По результатам исследования сервиса «Работа.ру», проведенного в ноябре, 2020 год большая часть россиян (61%) оценили негативно. 28% опрошенных поставили прошедшему году всего один балл из пяти, охарактеризовав его как один из худших.Только 3% респондентов назвали 2020 год лучшим. По данным опроса, для трети респондентов наиболее чувствительной в этом году оказалась потеря работы. Почти столько же опрошенных пожаловались на сокращение доходов.

ВЦИОМ назвал долю желающих привиться от коронавируса россиян
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Проведенный в ноябре опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян (81%) чувствуют себя определенно или скорее счастливыми. Главными причинами счастья респонденты назвали благополучие в семье и здоровье, собственное и близких. Несчастными респонденты сочли себя в том числе из-за материальных трудностей и безработицы.

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Автор
Анастасия Батманова
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