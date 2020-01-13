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НТВ обошло «Первый канал» по рейтингам за первые восемь дней года

Лидером вещания стала компания «Россия 1», которая продемонстрировала и самый популярный фильм первых дней нового года
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Телеканал «Россия 1» оказался на первом месте в рейтинге телеканалов в первые восемь дней нового года. Как следует из данных Mediascope, в среднем в сутки его смотрели 11,9% зрителей. «Первый канал» с результатом 8,7% оказался на третьем месте, а на втором — НТВ, среднесуточная доля аудитории которого составила 9,3%.

В десятку лидеров также попали РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «Пятый канал», ТНТ, «Карусель» и ТВ3.

Среди 20 самых популярных передач абсолютное большинство было показано в период до 5 января. Исключение составили вышедший 6 января на «России 1» фильм «Крепостная» (12-е место) и показанный на СТС 8 января фильм «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (20-е место).

23,9% от всей телеаудитории вечером 1 января посмотрели на «России 1» «Одесский пароход» — самую популярную передачу первых дней нового года. Далее в тройке идут также показанные 1 января телешоу «Новогодний миллиард» (НТВ) и фильм «Последний богатырь» («Россия 1»).

У «Первого канала» самой популярной передачей в эти дни стал финал хоккейного чемпионата мира среди молодежных команд между сборными России и Канады, который был показан вечером 5 января.

Как сообщалось ранее, в сам Новый год самым популярным вещателем стал «Первый канал», который днем 31 декабря сделал ставку на мелодрамы «Москва слезам не верит» и «Служебный роман», а вечером показал сначала «Кавказскую пленницу», а потом фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

«Первый канал» стал лидером и в отдельно взятые часы — с 22:00 31 декабря 2019 года по 1:59 1 января 2020 года. В эти четыре часа аудитория «Первого» превысила 6,3 млн человек старше четырех лет, рейтинг канала достиг 8,99%, доля аудитории — 24,84%. У «России 1» — 5,2 млн человек, 7,41 и 20,47% соответственно.

Автор: Артем Филипенок
Теги: телевидение, НТВ, «Первый канал»
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