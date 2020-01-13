Минпросвещения решило воспитывать «эмоционально зрелых личностей»

Эксперимент по реализации программы развития социально-эмоциональных навыков пройдет в 2020 году в школах восьми регионов России

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

В 2020 году в России пройдет эксперимент по запуску в школах программы развития социально-эмоциональных навыков учащихся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России.

«Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих», — сообщили в ведомстве.

Апробацию программы планируется провести в восьми регионах России, список которых в Минпросвещения не сообщили.

При этом в ведомстве отметили, что его специалисты разъясняют директорам школ и колледжей необходимость создания условий по разрешению конфликтов среди подростков «на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии».

«Важно не просто распознать ребенка с девиантным поведением, но и оказать квалифицированную помощь, поддержать, объяснить педагогам и родителям, как себя вести в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля», — отметили в министерстве.