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Минпросвещения решило воспитывать «эмоционально зрелых личностей»

Эксперимент по реализации программы развития социально-эмоциональных навыков пройдет в 2020 году в школах восьми регионов России
Фото: Красильников Станислав / ТАСС

В 2020 году в России пройдет эксперимент по запуску в школах программы развития социально-эмоциональных навыков учащихся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России.

«Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих», — сообщили в ведомстве.

Апробацию программы планируется провести в восьми регионах России, список которых в Минпросвещения не сообщили.

При этом в ведомстве отметили, что его специалисты разъясняют директорам школ и колледжей необходимость создания условий по разрешению конфликтов среди подростков «на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии».

«Важно не просто распознать ребенка с девиантным поведением, но и оказать квалифицированную помощь, поддержать, объяснить педагогам и родителям, как себя вести в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля», — отметили в министерстве.

В июле 2019 года сообщалось, что в 2020 году будут сформированы методические рекомендации по работе психологических служб в школах. В декабре 2019 года, отвечая на вопросы читателей РБК, министр просвещения Ольга Васильева объясняла важность наличия в школах психологов.

Ответы Ольги Васильевой на вопросы читателей РБК. Главное
Политика

«Должен быть психолог. Директор вправе не взять психолога в штат, мотивы, которые его двигают, — это его мотивы, чаще всего они связаны с тем, что он ставки не хочет делить. Вот мы их обязали — психологическая служба в школе должна быть. Но все-таки все идет от семьи, и в какой-то момент школьник перестает общаться с родителями, и у него должен быть друг, может быть, психолог, с которым он может поговорить», — пояснила министр.

Автор: Евгений Калюков
Теги: школы, Минпросвещения
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