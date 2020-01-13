Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

С просьбой прекратить преследование медиков по ст. 228.2 УК в ходе прямой линии обращалась к президенту учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов. В тексте поручения, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что о принятых мерах правительство должно доложить до 15 апреля 2020 года.

В соответствии с документом освобождать от ответственности врачей предлагается в тех случаях, когда утрата наркотических средств не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии, что потеря была соответствующим образом оформлена специальной комиссией.

В июне 2019 года во время прямой линии с главой государства учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер попросила Путина освободить медиков от ответственности по ст, 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).

«Это такая удивительная статья, которая предусматривает ответственность перед Уголовным кодексом вне зависимости оттого, наступили какие‑нибудь вредные последствия, опасные или нет. То есть наркотик в нелегальный оборот не ушел, вреда здоровью не причинили, ошиблись в процедуре — формальность: не вовремя что‑то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф...» — заявила тогда Федермессер.