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Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

С просьбой прекратить преследование медиков по ст. 228.2 УК в ходе прямой линии обращалась к президенту учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов. В тексте поручения, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что о принятых мерах правительство должно доложить до 15 апреля 2020 года.

В соответствии с документом освобождать от ответственности врачей предлагается в тех случаях, когда утрата наркотических средств не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии, что потеря была соответствующим образом оформлена специальной комиссией.

В июне 2019 года во время прямой линии с главой государства учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер попросила Путина освободить медиков от ответственности по ст, 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).

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«Это такая удивительная статья, которая предусматривает ответственность перед Уголовным кодексом вне зависимости оттого, наступили какие‑нибудь вредные последствия, опасные или нет. То есть наркотик в нелегальный оборот не ушел, вреда здоровью не причинили, ошиблись в процедуре — формальность: не вовремя что‑то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф...» — заявила тогда Федермессер.

Путин в ответ сказал, что закатившуюся ампулу нужно достать, однако признал, что проблема есть, так как ампулу могут, например, случайно раздавить либо использовать для обезболивания больший, чем положено, объем препарата.

«И врачи не должны за это нести ответственность, Вы абсолютно правы. Нужно просто тогда фиксировать подобные утраты либо расход не по регламенту, а каким‑то актом, который подписывается не только врачом, медсестрой, но, скажем, заведующим поликлиникой, главврачом. Нужно просто выработать эту систему отчетности и фиксации», — пояснил президент, отметив, что с криминальными случаями разбираться можно отдельно.

По итогам прямой линии Путин поручил МВД и Минздраву проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за утрату наркотических средств и психотропных веществ и при необходимости «внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности».

Позднее внимание Путина на необоснованное привлечение врачей к уголовной ответственности по ст. 288.2 УК обратила один из юристов Общероссийского народного фронта Анастасия Жданова.

«Как эта статья работает в отношении медиков? Разбил, разлил, утратил в неустановленном месте, вылил в канализацию не полностью использованную ампулу — презюмируется вина, виноват, и человек привлекается к уголовной ответственности», — сказала юрист на встрече Путина с общественностью в Калининграде в октябре 2019 года.

«Я могу коротко ответить: я согласен», — ответил президент. — «Конечно, мы знаем, к сожалению, и случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот наркотические препараты или содержащие наркотик. Мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала. Но избыточные требования напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать», — добавил он.

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 228.2 за неумышленную утрату наркотического средства врач может быть приговорен к штрафу до 120 тыс. руб., обязательным работам на срок до 360 часов с лишением права занимать те или иные должности на срок до трех лет.

Автор: Евгений Калюков
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