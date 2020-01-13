Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу»

Татьяна Лысова (Фото: tatiana.lysova.7 / Facebook)

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова займет должность начальника московского бюро и первого заместителя главного редактора издания «Медуза». Об этом сообщил главред «Медузы» Иван Колпаков.

«Татьяна будет управлять московским бюро, которое мы сейчас создаем. В него войдут, прежде всего, сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований. Как опытный руководитель и один из лидеров медиасообщества, Лысова будет представлять интересы нашего издания в России, где живут миллионы читателей «Медузы», — рассказал Колпаков.

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