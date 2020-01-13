Следствие выяснило мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

По версии СК, причиной убийства Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность. Оснований полагать, что мотивом могли быть месть или конфликт на религиозной почве, у следствия нет, заявил заместитель председателя СК

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Следственный комитет в рамках расследования убийства главы ингушского Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева выяснил мотив совершенного преступления. Об этом в интервью «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

«Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева», — сказал он.

По словам Краснова, у следствия пока нет оснований полагать, что Эльджаркиев мог быть убит из мести или на религиозной почве.

Он добавил, что СК установил причастность Хасана Полонкоева и еще ряда лиц к убийству офицера. Они, действуя в составе организованной группы, совершили вооруженное посягательство на сотрудника МВД, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность, отметил зампред ведомства.