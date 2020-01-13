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Следствие выяснило мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

По версии СК, причиной убийства Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность. Оснований полагать, что мотивом могли быть месть или конфликт на религиозной почве, у следствия нет, заявил заместитель председателя СК
Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Следственный комитет в рамках расследования убийства главы ингушского Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева выяснил мотив совершенного преступления. Об этом в интервью «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

«Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева», — сказал он.

По словам Краснова, у следствия пока нет оснований полагать, что Эльджаркиев мог быть убит из мести или на религиозной почве.

Нового фигуранта дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии арестовали
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Он добавил, что СК установил причастность Хасана Полонкоева и еще ряда лиц к убийству офицера. Они, действуя в составе организованной группы, совершили вооруженное посягательство на сотрудника МВД, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность, отметил зампред ведомства.

36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Как ранее заявлял РБК источник, знакомый с ходом расследования, приоритетной версией следствия является заказное убийство, а причиной мог стать конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи.

В рамках расследования уголовного дела уже арестованы более десяти человек. Среди них — предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев, его сын Закре Полонкоев и племянник Аслан Полонкоев, а также Алихан Белхароев, Исе Накастоев и Али Картоев. Заочно арестован также Курейша Картоев, которого считают вероятным убийцей Эльджаркиева.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Следственный комитет, убийство, Центр "Э", Ингушетия
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