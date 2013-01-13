Избитый журналист "Коммерсанта" не стал писать заявление на кавказцев

Ранее журналист рассказал радиостанции "Эхо Москвы", что на него напали четверо хулиганов, нанесли побои и скрылись. Мужчины, в которых Г.Ревзин опознал выходцев с Кавказа, использовали кастеты, а удары начали наносить со спины, чтобы застать свою жертву врасплох.
"Я живой, все в порядке. Подавать заявление в полицию не собираюсь. Видел, что какие-то люди кавказские, и все. Мы не разговаривали, никакой ссоры не было. Лицо разбито, ребра болят, но ничего не сломано", - цитирует потерпевшего телеканал НТВ.
Инцидент произошел в Москве в Харитоньевском переулке. Г.Ревзин написал о нападении на своей странице в Facebook, где назвал преступников "мажорами".
Г.И.Ревзину 48 лет. В течение 10 лет журналист, специализирующийся на архитектурной тематике, преподавал русское искусство в МГУ.