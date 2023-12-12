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Военная операция на Украине ,  
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В ФНС опровергли взлом налоговой системы украинской разведкой

ФНС: информация о взломе и уничтожении инфраструктуры налоговых органов — фейк
Сюжет
Военная операция на Украине
В ФНС заявили, что все сервисы службы работают в штатном режиме, а данные защищены
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. Ранее о взломе системы и уничтожении баз данных ФНС сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР).

«Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и «уничтожить инфраструктуру» налоговых органов России и чтобы якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение. В настоящее время все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности», — сообщили РБК в ФНС.

В ведомстве добавили, что сбоев в работе ФНС нет, на что обращают внимание интернет-пользователи. Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС «в безопасности и надежно защищены», отметили в пресс-службе.

Ранее 12 декабря ГУР Украины в своем телеграм-канале сообщило, что киберподразделения ведомства атаковали налоговую систему России и заразили серверы ФНС вредоносным ПО. Параллельно была атакована российская ИТ-компания ED-IT, которая, по данным ГУР, обслуживала ФНС.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Российские власти неоднократно сообщали о массированных атаках на государственные и негосударственные сервисы после начала российской спецоперации на Украине. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что в 2022 году число кибератак на Россию выросло на 80%. «С начала 2022 года успешно отражено почти 50 тыс. кибератак, очень серьезных атак. Мы никогда ранее не подвергались такому нашествию», — отмечал он.

В январе в Совбезе России сообщили о создании центров компетенций для повышения защищенности информационных ресурсов властей и госкомпаний от кибератак. «Создание центров компетенций позволит сосредоточить профильные силы и средства, а также оптимизировать усилия и материальные затраты для повышения защищенности информационных ресурсов», — говорилось в сообщении.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ФНС хакеры налоговая система разведка Украина Военная операция на Украине
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