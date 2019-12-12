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Экс-глава ОВД «Тверской» стал фигурантом дела о пропаже ₽9 млн из сейфа
Бывший начальник столичного ОВД «Тверской» стал фигурантом дела о пропаже изъятых у столичного предпринимателя денег из служебного сейфа. Полковника полиции Евгения Сойнова подозревают в халатности
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

10 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции по Тверскому району Москвы Евгения Сойнова. Полковника МВД подозревают в халатности при обращении с вещественными доказательствами.

Об этом говорится в копии постановления о возбуждении уголовного дела (есть у РБК). Ее подлинность подтвердил источник в СКР. Дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 293 УК («Халатность») в Мещанском межрайонном следственном отделе СУ по ЦАО ГСУ СКР по Москве, рассказал собеседник РБК.

В материалах дела отмечено, что Сойнов не обеспечил должный порядок хранения 1,9 млн руб., €24,7 тыс. (по курсу ЦБ — 1,8 млн руб.) и $87,3 тыс. (по курсу ЦБ — 5,7 млн руб). Деньги были изъяты у предпринимателя С.Хлебного.

По словам источника, Сойнов не имел права хранить изъятые суммы в сейфе в своем кабинете. Согласно приказу МВД, вещественные доказательства в виде денег и ценностей сдаются на хранение в банк. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что в результате недобросовестного отношения начальника ОМВД по Тверскому району к службе был причинен материальный ущерб на сумму 9,5 млн руб.

Полковник Сойнов возглавлял ОВД по Тверскому району до середины 2019 года.

РБК направил запросы в пресс-службы ГУ МВД по Москве и в СКР.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: МВД, Москва, коррупция, СКР
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