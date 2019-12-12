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Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена
Дениса Пшеничного обвиняют в соучастии в хищении 368 млн руб. при проектировании подводной лодки. Его отец, проходивший по этому делу, был найден мертвым, а Пшеничный-младший, по данным СМИ, получил политическое убежище во Франции
Денис Пшеничный (Фото: denis1 / VK)

Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка». Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

С 6 декабря нынешнего года Пшеничный находится в международном розыске. Уголовное дело было заведено еще в декабре 2017-го. Другие подробности в сообщении не приводятся.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Станислава Журавлева, Пшеничный не скрывается от следствия. Он уехал из России задолго до того, как было заведено дело. Защита намерена обжаловать заочный арест. Портал «78.ru» со ссылкой на самого Пшеничного сообщает, что он получил политическое убежище во Франции.

Денис Пшеничный — сын генерального директора работавшего в основном по заказам Минобороны АО «Новит Про» Валерия Пшеничного. В январе 2018 года предпринимателя задержали вместе с заместителем главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глебом Емельченковым. По версии следствия, они похитили около 100 млн руб. при выполнении контракта для Минобороны, завысив стоимость работ при проектировании подлодки проекта 636.3.

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Задержанного по делу о хищении при проектировании подлодки нашли мертвым

5 февраля того же года Валерия Пшеничного нашли мертвым в СИЗО. Как отмечала «Новая газета», судмедэкспертиза обнаружила на теле погибшего больше сорока ссадин, кровоподтеков и колото-резаных ран, следы от ударов током и признаки сексуального насилия. В управлении СК по Петербургу объявили, что мужчина покончил с собой. Было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК (доведение до самоубийства).

В мае текущего года в отношении Валерия Пшеничного было заведено новое дело. Как писала «Фонтанка», оно касается легализации 78 млн руб., похищенных у «Адмиралтейских верфей». Еще один фигурант этого дела, бывший коллега Пшеничного Андрей Петров, находится под подпиской о невыезде.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Петербург, заочный арест
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Общество
Бизнесмена арестовали по делу о хищении ₽100 млн при разработке подлодки
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