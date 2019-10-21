HeadHunter предупредил о сокращениях почти в каждой десятой компании

Почти каждая десятая компания готовится провести увольнения в 2020 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование специалистов HeadHunter, опросивших более 150 работодателей.

О возможных сокращениях персонала заявили 9% респондентов-работодателей, годом ранее об увольнениях предупреждали 21% опрошенных. В 2019 году о сокращении объявили 19% респондентов.

При этом 62% компаний прогнозируют, что число их сотрудников в следующем году увеличится. Больше половины респондентов (55%) рассчитывают увеличить фонд оплаты труда, тогда как 8% ожидают его уменьшения. Рост окладов прогнозируют 47% работодателей.

Около половины опрошенных (49%) считают свое положение на рынке стабильным. Такая оценка и расчет на то, что до конца текущего и в следующем году не будет негативных событий, влияющих на экономическое развитие, позволяет компаниям оптимистичнее подходить к найму персонала и увеличению фонда оплаты труда, заявили в пресс-службе HeadHunter.